Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что это проявляется по-разному на разных участках. Захватчики пытаются вытеснить с позиций украинских военных.

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"Если говорить об участке боевого столкновения на суше, непосредственно там, где позиции против позиции, Запорожское направление – здесь продолжаются штурмы, продолжается испытание нас на прочность и попытки вытеснять с этих позиций", – сказала Гуменюк.

Удерживать позиции украинским защитникам удается непросто. Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что ситуация с колебанием линии фронта очень непростая. Впрочем, это некритично.

Это понятно в тех условиях географических, в которых мы находимся. Очень большие открытые территории, на которых невозможно по метру измерить насколько подвинулись в одну или другую сторону. Занятие тех позиций, которые предоставляют безопасность личному составу, – в приоритете,

– отметила Наталья Гуменюк.

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Россияне в направлении Крынок на Херсонщине не прекращают пытаться штурмовать позиции украинских бойцов. Враг это делает даже тогда, когда ему трудно для этого собрать личный состав.

"Хотя бы одну попытку за сутки, но пытаются держать такой интенсив. На данном этапе продолжаем удерживать позиции и работаем над расширением плацдарма", – отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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