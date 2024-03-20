Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Украины рассказала 24 каналу, что сейчас активности в акватории Черного моря не наблюдается. Вероятно, среди причин этого серьезные потери, которые понесли российские захватчики.

Читайте также Россия решила сохранить остатки флота в Черном море, ограничив маневры, – британская разведка

Как повлияет на ситуацию смена руководства ЧФ

Официально стало известно, что россияне сменили руководителя Черноморского флота Николая Евменова. Это произошло после потери целого ряда кораблей и общей боевой мощи.

То, что сейчас мы не наблюдаем активности флота в акватории Черного Азовского моря, объясняется погодными условиями и раскладом сил и средств россиян, потому что они понесли существенные потери,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Оккупанты не имеют постоянной системы защиты, которая могла бы гарантировать им абсолютно безопасность как от морских дронов, так и от поражения с воздуха. Именно поэтому, находясь в пунктах базирования, они пытаются обустроить этот пункт и сделать его максимально защищенным.

Кроме этого, их патрульные катера периодически выходят для проверки. Также там установлены боновые заграждения.

Общего развертывания корабельной группировки мы не наблюдаем уже две недели (по состоянию на 20.03.2024 – 24 Канал), а ракетоносителей не видим уже месяц,

– добавила Гуменюк.

Какова ситуация в Крынках

Враг усиленно атакует плацдарм Украины в Крынках. Ситуация там остается стабильно напряженной. Оккупанты не прекращают попыток штурмовать, даже тогда, когда у них очень затруднительно с подбором штурмовых групп.

Россияне изо всех сил пытаются найти резервы, проводят ротацию подразделений, ищут дополнительные силы. Это все для того, чтобы сформировать штурмовые отделения и продолжить атаку на этом направлении.

В течение 19 марта была попытка атаковать, но она традиционно была неудачной. Как правило, 70% они оставляют, как боевые и санитарные потери на поле боя. Также оккупанти теряют свои средства огневого поражения,

– отметила Наталья Гуменюк.

Например, враг теряет минометы, с которыми подкрадываются к нашим силам, часто оставляет их на позициях, куда смог дойти, а потом убегает обратно. Несмотря на это, украинским военным удается удерживать плацдарм. На повестке дня остается работа по его расширению.

Хотя Владимир Путин заявил, что на этом участке исключительно санитарные потери, но на самом деле все совсем не так.

По нашим данным у них традиционно ежесуточно ранены 50 – 70,

– сказала Наталья Гуменюк.