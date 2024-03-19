Британская разведка заметила, что Россия пытается усилить защиту своего флота в Черном море.

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Шойгу посетил командный пункт ЧФ в Крыму

Разведка Великобритании сообщила, что успех Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привел к тому, что министр обороны России Сергей Шойгу приехал на командный пункт Черноморского флота в оккупированный Крым. Это произошло 17 марта 2024 года.

Сообщается, что Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. Также он объявил о новых мерах для подразделений ЧФ по снижению угрозы со стороны БПЛА и морских дронов.

По данным британской разведки, особое внимание он уделил проведению ежедневных учений по обеспечению готовности к борьбе дронами, чтобы дать возможность экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

Шойгу также приказал оснастить неустановленные объекты дополнительным крупнокалиберным оружием для усиления их защиты.

Российский ВМФ, скорее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы растет. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море,

– отметили в Минобороны Великобритании.

Напомним, в начале марта спикер ВМС констатировал, что Украина перехватила инициативу в Черном море. Дмитрий Плетенчук отметил, что увидеть российские корабли даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 марта Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины 26 кораблей/катеров и 1 подводную лодку.