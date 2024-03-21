Что известно
Вчера, 20 марта, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии минобороны России сообщил о формировании Днепровской речной флотилии. В Институте изучения войны (ISW) в аналитическом отчете отметили, что российские военные официальные лица это подтвердили впервые.
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Поэтому в ISW считают, что Днепровская речная флотилия будет развернута вместе в Херсонской области и, вероятно, будет действовать против украинского плацдарма на левобережье и против рейдов ВСУ через реку.
Предполагают, что россияне могут использовать ее для поддержки российских рейдов через реку и высадки российских войск на контролируемом Украиной правом берегу Днепра.
Потенциально опасность есть
В ISW отметили, что присутствие нового формирования в этом районе таки может заставить Украину направить войска и дефицитную технику на участок фронта, который "был относительно неактивным с ноября 2022 года".
Развертывание Днепровской речной флотилии может заставить украинское командование принять сложные решения по распределению ресурсов, ведь оно имеет ограниченные запасы артиллерийских боеприпасов и другого важного оборудования,
– говорится в отчете аналитиков.
Ситуация на Херсонщине: актуально
- 13 марта россияне пытались высадиться на правом берегу Днепра в Херсонской области, однако украинские военные остановили диверсионно-разведывательную группу.
- Также украинские военные не только удерживают, но и постепенно расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области.