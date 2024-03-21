Что известно

Вчера, 20 марта, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии минобороны России сообщил о формировании Днепровской речной флотилии. В Институте изучения войны (ISW) в аналитическом отчете отметили, что российские военные официальные лица это подтвердили впервые.

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Поэтому в ISW считают, что Днепровская речная флотилия будет развернута вместе в Херсонской области и, вероятно, будет действовать против украинского плацдарма на левобережье и против рейдов ВСУ через реку.

Предполагают, что россияне могут использовать ее для поддержки российских рейдов через реку и высадки российских войск на контролируемом Украиной правом берегу Днепра.

Важно! При этом, численность и уровень оснащения Днепровской речной флотилии сложно оценить для аналитиков ISW. Но они считают маловероятным тот факт, что по состоянию на сейчас она имеет ресурсы, необходимые для повторной оккупации Херсонщины.

Потенциально опасность есть

В ISW отметили, что присутствие нового формирования в этом районе таки может заставить Украину направить войска и дефицитную технику на участок фронта, который "был относительно неактивным с ноября 2022 года".

Развертывание Днепровской речной флотилии может заставить украинское командование принять сложные решения по распределению ресурсов, ведь оно имеет ограниченные запасы артиллерийских боеприпасов и другого важного оборудования,

– говорится в отчете аналитиков.

Ситуация на Херсонщине: актуально