Отмечается, что среди россиян, которые хотели осуществить миссию на правом берегу Днепра, есть погибшие. В то же время уже классически российская пропаганда не признала потери и начала фантазировать об очередной “успешной” операции.

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Ликвидация ДРГ россиян

В Силах обороны Юга рассказали, что ночью кучка оккупантов на моторной лодке переправились с левого берега на правый испытывать свою судьбу. Они осуществляли диверсионно-разведывательную миссию.

Целью россиян было подойти к правому берегу в районе Антоновского моста. Однако их ничего не удалось – защитники вовремя заметили диверсантов и накрыли их. Россиянам пришлось бежать.

Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантская лодка феерично повторила судьбу российского флота – потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировалась к левому берегу вновь,

– рассказали в ВСУ.

Несмотря на бегство оккупантов, гауляйтер Сальдо в своем телеграмм-канале начал рассказывать о невероятных успехах диверсантов, рисуя мифические потери ВСУ во время рейда. По примеру Шойгу он "зачистил плацдарм" и собрался возвращаться туда. Однако их на правом берегу снова будет ждать огненный прием.

В ВСУ отметили, что их подразделения надежно держат оборону правого берега, пока враг пытается получить псевдопобеду к псевдовыборам. Ради того, чтобы удовлетворить амбиции диктатора, армия "готова терять, врать, позориться и погибать".

Ситуация на левом берегу