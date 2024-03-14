Отмечается, что среди россиян, которые хотели осуществить миссию на правом берегу Днепра, есть погибшие. В то же время уже классически российская пропаганда не признала потери и начала фантазировать об очередной “успешной” операции.
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Ликвидация ДРГ россиян
В Силах обороны Юга рассказали, что ночью кучка оккупантов на моторной лодке переправились с левого берега на правый испытывать свою судьбу. Они осуществляли диверсионно-разведывательную миссию.
Целью россиян было подойти к правому берегу в районе Антоновского моста. Однако их ничего не удалось – защитники вовремя заметили диверсантов и накрыли их. Россиянам пришлось бежать.
Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантская лодка феерично повторила судьбу российского флота – потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировалась к левому берегу вновь,
– рассказали в ВСУ.
Несмотря на бегство оккупантов, гауляйтер Сальдо в своем телеграмм-канале начал рассказывать о невероятных успехах диверсантов, рисуя мифические потери ВСУ во время рейда. По примеру Шойгу он "зачистил плацдарм" и собрался возвращаться туда. Однако их на правом берегу снова будет ждать огненный прием.
В ВСУ отметили, что их подразделения надежно держат оборону правого берега, пока враг пытается получить псевдопобеду к псевдовыборам. Ради того, чтобы удовлетворить амбиции диктатора, армия "готова терять, врать, позориться и погибать".
Ситуация на левом берегу
- Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. В то же время враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с занятых позиций. Так, течение последних суток россияне совершили 3 безрезультатных штурма.
- Оккупанты не прекращают штурмовать пехотой без поддержки бронетехники, что приводит к значительным потерям. Как рассказала Наталья Гуменюк, только за одни сутки 6 марта в зоне ответственности Сил обороны Юга россияне потеряли 74 военных. Из них около 50 навсегда остались в земле вблизи Крынок.
- В то же время, когда оккупанты несут потери под Крынками, Сергей Шойгу рассказывает о полной зачистке населенного пункта. Однако правду скрывать не могут даже сами россияне – российский медик поделился информацией о состоянии фронта там. По его словам, каждый день есть погибшие, над ними летают дроны, а ВСУ имеют много иностранного вооружения.