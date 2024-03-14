Зазначається, що серед росіян, які хотіли здійснити місію на правому березі Дніпра, є загиблі. Водночас вже класично російська пропаганда не визнала втрати і почала фантазувати про чергову "успішну" операцію.
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Ліквідація ДРГ росіян
У Силах оборони Півдня розповіли, що вночі купка окупантів на моторному човнику переправилися з лівого берега на правий випробовувати свою долю. Вони здійснювали диверсійно-розвідувальну місію.
Метою росіян було підійти до правого берега в районі Антонівського мосту. Однак їх нічого не вдалося – захисники вчасно помітити диверсантів та накрили їх. Росіянам довелося тікати.
Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності і наповненості, ретирувався до лівого берега знов,
– розповіли у ЗСУ.
Попри втечу окупантів, гауляйтер Сальдо у своєму телеграм-каналі почав розповідати про неймовірні успіхи диверсантів, малюючи міфічні втрати ЗСУ під час рейду. За прикладом Шойгу він "зачистив плацдарм" і зібрався повертатися туди. Однак їх на правому березі знову чекатиме вогняний прийом.
У ЗСУ наголосили, що їх підрозділи надійно тримають оборони правого берега, поки ворог намагається здобути псевдоперемогу до псевдовиборів. Заради того, щоб задовольнити амбіції диктатора, армія "готова втрачати, брехати, ганьбитися і гинути".
Ситуація на лівому березі
- Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Водночас ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з зайнятих позицій. Так, протягом останньої доби росіяни здійснили 3 безрезультатні штурми.
- Окупанти не припиняють штурмувати піхотою без підтримки бронетехніки, що призводить до значних втрат. Як розповіла Наталія Гуменюк, лише за одну добу 6 березня у зоні відповідальності Сил оборони Півдня росіяни втратили 74 військових. З них близько 50 назавжди лишилися в землі поблизу Кринок.
- У той самий час, коли окупанти зазнають втрат під Кринками, Сєргєй Шойгу розповідає про повну зачистку населеного пункту. Однак правду приховувати не можуть навіть самі росіяни – російський медик поділився інформацією про стан фронту там. За його словами, кожного дня є загиблі, над ними літають дрони, а ЗСУ мають багато іноземного озброєння.