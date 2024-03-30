Отголоски даже слышал районный центр, расположенный в 10 километрах от эпицентра. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу обо всех деталях "хлопка".
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Последствия взрывов 29 марта
"Вчерашний вечерний "хлопок" прекрасно совпал с грозой, которая была в городе. Она позволила сначала спокойно "отбавовнить", а потом посмотреть, что там "отбавовнуло", не очень привлекая к этому внимание", – сказал Андрющенко.
Почти дважды "прилетело" по территории, расположенной между селами Асланово, Кальчик и Гранитное, которые известны железной дорогой. Там есть недостроенные тоннели в "тупиках" железнодорожной ветки, где россияне систематически и очень неплохо прячут технику и ПВО.
Ночью же враги вывели противовоздушные системы, к тому же чрезвычайно удачно. Зафиксирован прилет по одной системе С-300, по крайней мере по ее части. Учитывая это, россияне провели "зачистки" в районах этих трех сел. Они ходили от дома к дому, все проверяли и выспрашивали "нет ли здесь проукраинских активов".
Прилетело очень удачно, если прибегли к таким мерам. Четыре гусеничные техники были выведены из строя, мы видели. Предположительно, это танки. Опять-таки нельзя подойти ближе, поэтому не буду рассказывать, что "мы всех победили". Но попадание чувствительное,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Российская "пе-ве-о" также отработала 30 марта
Петр Андрющенко рассказал, что уже 30 марта более 20 минут в Мариуполе работала российская ПВО. Сначала в трех районах города, затем на севере Мариупольского района вблизи сел Асланово – Кальчик – Гранитное.
Если "пе-ве-о" работает вблизи этого "треугольника", то летит мимо Мариуполя в сторону российского Таганрога и Ростова-на-Дону. Туда обычно неплохо прилетает. Ждем новой информации.
Россияне писали, что сбили "что-то" над Никольским районом. А поскольку им верить нельзя, поэтому вскорее будут уточнения. Сейчас происходит поиск, что это могло быть.
Учитывая опыт, не опускаем руки. Если вечер так начинается, то, возможно, что-то будет дальше веселее,
– отметил советник мэра Мариуполя.
Интересно то, что только закончила работать вражеская система ПВО, россияне одновременно подняли три самолета. Это означает, что суда вышли на перехват "чего-то", то есть "что-то" им угрожает. Поэтому, вероятно, вечером будут какие-то приятные новости.
Последние новости о ситуации в Мариуполе
- В Донецкой области россияне строят железную дорогу, которая соединит Россию с временно оккупированным Мариуполем. Поскольку оккупанты имеют значительные ресурсы, в частности достаточно техники и людей, которые работают круглосуточно. Есть вероятность, что до конца мая 2024 года железная дорога будет готова к эксплуатации.
- С 1 апреля российские захватчики начнут "призыв" на ВОТ. На территории так называемой "ДНР" мобилизовать могут мужчин 1994 – 2006 года рождения. Вполне вероятно, что они могут оказаться на фронте. По данным Мариупольского горсовета, по меньшей мере 1000 человек должны мобилизовать в городе в ближайшее время.
- Оккупационная "власть" Мариуполя заявила, что все украинцы должны получить российский паспорт до 1 июля, если же нет – их будут считать "иностранным гражданином" и депортируют на "старую" территорию России через 90 дней. Отметим, что за 2022 год добровольно получили российские паспорта менее 5 тысяч человек, которые остались в городе.