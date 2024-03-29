Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, рассказал 24 Каналу, что Россия очень приблизилась к завершению строительства железнодорожных путей. Он отметил, что россияне имеют значительные ресурсы, в частности достаточно техники и людей, которые работают круглосуточно. Есть вероятность, что до конца мая 2024 года железная дорога будет готова к эксплуатации.
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Россия восстанавливает старую украинскую железную дорогу
Андрющенко прояснил, что россияне не строят новую железную дорогу, а восстанавливают ту, которую разрушили в 2014 году во время оккупации Донецкой области. Она соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.
Они (Россия – 24 Канал) не всю железную дорогу строят, а достраивают отдельные участки. Непригодные для эксплуатации части они или заменяют, или перестраивают. В этом вопросе Россия действительно быстро движется не в ту сторону, в которую бы нам хотелось,
– отметил Андрющенко.
Какая выгода для врага
Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной предоставит врагу серьезные преимущества в военной логистике, что увеличит объем военных ресурсов на фронте для россиян.
Сейчас они вынуждены возить из Ростова-на-Дону боекомплекты, перезагружать их на военные грузовики, и везти в Мариуполь или Волноваху. Это примерно 300 километров,
– отметил Петр Андрющенко.
Он также сравнил время доставки необходимых вещей военного назначения. Отметив, что без железной дороги условные боекомплекты попадают к оккупантам за неделю, а если это изменится – нужны будут всего сутки.
При всех условиях, которые сегодня существуют – возникает серьезная проблема. Реальную железную дорогу Россия может получить уже в этом году,
– ударение Андрющенко.
Как навредить строительству железной дороги
Сейчас четко известно, где в Мариуполе размещены лагеря строителей и строительная техника.
Если сейчас сделать невозможным их работу – точно ударить по этим объектам, то в этом году мы не увидим этой железной дороги. Это большая безопасность для наших Сил обороны на линии фронта Донецкой области,
– отметил советник мэра Мариуполя.
Ситуация в Донецкой области: что известно
- После захвата Авдеевки российские войска продолжают пытаться продвинуться на восточных фронтовых линиях. В течение прошлой недели враг достиг определенных успехов в соседних селах возле города. Бои продолжаются в населенном пункте Бердичи, который не находится под контролем ни одной из сторон.
- Российские войска уничтожают населенные пункты Часов Яр и Северск в Донецкой области. Эти некогда густонаселенные города теперь превратились в ужасные руины, там постоянно раздаются звуки вражеских обстрелов.
- Украинские военные продолжают наносить значительные потери врагу в технике и личном составе. На этот раз бойцы 3 ОШБр успешно отбили атаку оккупантов под Авдеевкой, что в Донецкой области.