Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, рассказал 24 Каналу, что Россия очень приблизилась к завершению строительства железнодорожных путей. Он отметил, что россияне имеют значительные ресурсы, в частности достаточно техники и людей, которые работают круглосуточно. Есть вероятность, что до конца мая 2024 года железная дорога будет готова к эксплуатации.

Смотрите также "Призыв" точно будет: сколько людей может мобилизовать враг в Мариуполе

Россия восстанавливает старую украинскую железную дорогу

Андрющенко прояснил, что россияне не строят новую железную дорогу, а восстанавливают ту, которую разрушили в 2014 году во время оккупации Донецкой области. Она соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.

Они (Россия – 24 Канал) не всю железную дорогу строят, а достраивают отдельные участки. Непригодные для эксплуатации части они или заменяют, или перестраивают. В этом вопросе Россия действительно быстро движется не в ту сторону, в которую бы нам хотелось,

– отметил Андрющенко.

Какая выгода для врага

Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной предоставит врагу серьезные преимущества в военной логистике, что увеличит объем военных ресурсов на фронте для россиян.

Сейчас они вынуждены возить из Ростова-на-Дону боекомплекты, перезагружать их на военные грузовики, и везти в Мариуполь или Волноваху. Это примерно 300 километров,

– отметил Петр Андрющенко.

Он также сравнил время доставки необходимых вещей военного назначения. Отметив, что без железной дороги условные боекомплекты попадают к оккупантам за неделю, а если это изменится – нужны будут всего сутки.

При всех условиях, которые сегодня существуют – возникает серьезная проблема. Реальную железную дорогу Россия может получить уже в этом году,

– ударение Андрющенко.

Как навредить строительству железной дороги

Сейчас четко известно, где в Мариуполе размещены лагеря строителей и строительная техника.

Если сейчас сделать невозможным их работу – точно ударить по этим объектам, то в этом году мы не увидим этой железной дороги. Это большая безопасность для наших Сил обороны на линии фронта Донецкой области,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Донецкой области: что известно