Таку тезу у розмові з 24 Каналом озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Мовиться про компанію Knauf, яка постачає будівельні матеріали, та WKB Systems, яка спеціалізується на виготовленні обладнання для виробництва газобетону.

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"Маріуполь – чутлива тема для всього світу, і тому використовують. А це означає, що німецькі компанії, в обхід санкцій, спокійно собі працюють безпосередньо з окупантами", – зазначив він.

Компанії співпрацюють з Росією

Росіянам треба десь брати будівельні матеріали для реконструкції того, що вони ж самі і знищили. І не всі вони у них наразі є.

"Там немає, наприклад, сумішей, і вони змушені їх десь купувати. Навіть якщо позалишалось щось на складах, їх однаково треба поповнювати, бо не лише в Маріуполі будується. А на території контрольованої Росією від Маріуполя там до Камчатки умовно кажучи", – зауважив посадовець.

Утім, подібна історія не лише з будівельними компаніями. За словами Андрющенка, були оператори зв'язку, які встановлювали свої вишки на тимчасово окупованих територіях. Наразі така співпраця припинена, але факт залишається фактом. І, ймовірно, подібні історії ще матимуть своє продовження.

"Сподіваємося, що партнери якось відреагують на це. Тому що DHL посилки досі спокійно можна отримати. Вони як возили, так і возять без проблем в один бік, в інший бік через пошту Росії. А всі удають (наші європейські друзі), що нічого не відбувається. Там ланцюги побудовані так, наче вони не співпрацюють, наприклад, з поштою так званої ДНР. З нею співпрацює пошта Росії, яка начебто не під санкціями і DHL може через неї робити справи", – додав радник мера Маріуполя.

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