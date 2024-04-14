Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що зокрема була спроба удару по залізниці, яку зводять росіяни у Тельманівському районі. Наразі наслідки атаки невідомі.
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Окупанти розслабились
Також відомо, куди імовірно відбулося влучання внаслідок української атаки.
"Бавовнило" в районі залізниці, і це не єдиний випадок. Також окупанти збивали український безпілотник, уламки якого дуже "вдало" впали на розташування ворога у Кальміуському районі Маріуполя. Внаслідок удару є поранені, також пошкоджена автомобільна техніка,
– наголосив він.
Росіяни під час атаки навіть підняли в повітря гелікоптери. Вони знову почали їх системно базувати на території заводу "Азовсталь". Це пов'язано з тим, що у Маріуполі давно не було "бавовни" і окупанти знахабніли.
Останнім часом через місто летить авіація ворога, з якої він завдає ударів КАБами та ракетами з району населених пунктів Гранітне та Водяне,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Одночасно починає працювати російське ППО. Літаки розвертаються назад, також підіймаються гелікоптери, і в повітрі здіймається повний хаос. Тому, за його словами, рано чи пізно "дружній вогонь" має бути: своїми ж силами ППО росіяни можуть збити або літаки, або гелікоптери.
Окупанти розслабились, тому що бачили, що останнім часом через Маріуполь не йшли навіть українські безпілотники в напрямку Ростова-на-Дону чи Таганрогу, тому почувались трохи спокійніше.
"Проте зараз стало набагато тривожніше. Будемо сподіватися, що "бавовна", яка була в Луганську, завітає і в Маріупольський район. Там точно є кого "привітати". Це бачать і про це знають українські спецслужби. Просто треба ухвалити правильне рішення", – підкреслив Петро Андрющенко.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- Росіяни будують залізницю на окупованій території України. Залізнична гілка має пролягти від Ростова до Криму.
- Попри те, що українські партизани заважають окупантам у зведенні залізниці, будівництво продовжується доволі інтенсивно. Ба більше, вже наприкінці травня вона може повноцінно запрацювати та з'єднати територію Росії зокрема з Маріуполем та Донеччиною, а також Запоріжжям.
- Також відомо, що порожній потяг вже виконав тестовий прогін до порту. Він зупинився на станції Маріуполь-Сортувальна – фактично на території Комбінату Ілліча.
- Крім того, стало відомо, що німецькі компанії допомагають росіянам у "відбудові" Маріуполя. Це компанія Knauf – виробник будівельних матеріалів та WKB Systems, яка постачає на окуповані території газобетон.
- Уряд Німеччини відреагував на дії німецьких компаній та попередив бізнесменів країни не брати участь у будь-яких російських проєктах на території окупованого Маріуполя. Також митна служба та прокуратура Німеччини з'ясують, чи порушили німецькі компанії антиросійські санкції.