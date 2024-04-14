Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в частности была попытка удара по железной дороге, которую возводят россияне в Тельмановском районе. Сейчас последствия атаки неизвестны.

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Оккупанты расслабились

Также известно, куда предположительно произошло попадание в результате украинской атаки.

"Хлопок" в районе железной дороги, и это не единственный случай. Также оккупанты сбивали украинский беспилотник, обломки которого очень "удачно" упали на расположение врага в Кальмиусском районе Мариуполя. В результате удара есть раненые, также повреждена автомобильная техника,

– подчеркнул он.

Россияне во время атаки даже подняли в воздух вертолеты. Они снова начали их системно базировать на территории завода "Азовсталь". Это связано с тем, что в Мариуполе давно не было "хлопка" и оккупанты обнаглели.

В последнее время через город летит авиация врага, с которой он наносит удары КАБами и ракетами из района населенных пунктов Гранитное и Водяное,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Одновременно начинает работать российское ПВО. Самолеты разворачиваются назад, также поднимаются вертолеты, и в воздухе поднимается полный хаос. Поэтому, по его словам, рано или поздно "дружественный огонь" должен быть: своими же силами ПВО россияне могут сбить или самолеты, или вертолеты.

Оккупанты расслабились, потому что видели, что в последнее время через Мариуполь не шли даже украинские беспилотники в направлении Ростова-на-Дону или Таганрога, поэтому чувствовали себя немного спокойнее.

"Однако сейчас стало гораздо тревожнее. Будем надеяться, что "хлопок", который был в Луганске, посетит и в Мариупольский район. Там точно есть кого "поздравить". Это видят и об этом знают украинские спецслужбы. Просто надо принять правильное решение", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе