Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в частности была попытка удара по железной дороге, которую возводят россияне в Тельмановском районе. Сейчас последствия атаки неизвестны.
К теме Готовятся: россияне массово свозят резервы на Запорожское направление
Оккупанты расслабились
Также известно, куда предположительно произошло попадание в результате украинской атаки.
"Хлопок" в районе железной дороги, и это не единственный случай. Также оккупанты сбивали украинский беспилотник, обломки которого очень "удачно" упали на расположение врага в Кальмиусском районе Мариуполя. В результате удара есть раненые, также повреждена автомобильная техника,
– подчеркнул он.
Россияне во время атаки даже подняли в воздух вертолеты. Они снова начали их системно базировать на территории завода "Азовсталь". Это связано с тем, что в Мариуполе давно не было "хлопка" и оккупанты обнаглели.
В последнее время через город летит авиация врага, с которой он наносит удары КАБами и ракетами из района населенных пунктов Гранитное и Водяное,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Одновременно начинает работать российское ПВО. Самолеты разворачиваются назад, также поднимаются вертолеты, и в воздухе поднимается полный хаос. Поэтому, по его словам, рано или поздно "дружественный огонь" должен быть: своими же силами ПВО россияне могут сбить или самолеты, или вертолеты.
Оккупанты расслабились, потому что видели, что в последнее время через Мариуполь не шли даже украинские беспилотники в направлении Ростова-на-Дону или Таганрога, поэтому чувствовали себя немного спокойнее.
"Однако сейчас стало гораздо тревожнее. Будем надеяться, что "хлопок", который был в Луганске, посетит и в Мариупольский район. Там точно есть кого "поздравить". Это видят и об этом знают украинские спецслужбы. Просто надо принять правильное решение", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- Россияне строят железную дорогу на оккупированной территории Украины. Железнодорожная ветка должна пролечь от Ростова до Крыма.
- Несмотря на то, что украинские партизаны мешают оккупантам в возведении железной дороги, строительство продолжается довольно интенсивно. Более того, уже в конце мая она может полноценно заработать и соединить территорию России в частности с Мариуполем и Донетчиной, а также Запорожьем.
- Также известно, что пустой поезд уже выполнил тестовый прогон в порт. Он остановился на станции Мариуполь-Сортировочная – фактически на территории Комбината Ильича.
- Кроме того, стало известно, что немецкие компании помогают россиянам в "восстановлении" Мариуполя. Это компания Knauf – производитель строительных материалов и WKB Systems, которая поставляет на оккупированные территории газобетон.
- Правительство Германии отреагировало на действия немецких компаний и предупредило бизнесменов страны не участвовать в любых российских проектах на территории оккупированного Мариуполя. Также таможенная служба и прокуратура Германии выяснят, нарушили ли немецкие компании антироссийские санкции.