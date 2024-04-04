Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что хуже всего – это скорость. Когда россияне построят железную дорогу, то только в течение суток смогут эффективно перевозить свои боеприпасы.

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Замедление строительства

По словам Андрющенко, строительство железной дороги сейчас немного замедлилось из-за партизан. Они нанесли поражение по агрегату, который производит щебень для железнодорожных рельсов тех участков, которые ремонтируют и прокладывают россияне.

Это замедлит, но точно не остановит строительство,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Еще недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может стать серьезной проблемой, но надеется, что Украина с ней справится, ведь имеет опыт.

"Мы видели, что говорит Буданов и надеемся, что этой железной дороги не будет до того, как они (россияне – 24 Канал) успеют достроить мосты и ее запустить", – прокомментировал Андрющенко.

Нет оптимистичных прогнозов

Однако россияне активно продвигают строительство и, по мнению советника городского головы Мариуполя, не нужно делать никаких оптимистических прогнозов, пока не будет поражений с украинской стороны.

"Пока оптимистические прогнозы есть у россиян и, вероятно, в мае мы сможем увидеть первые поезда из Мариуполя в Ростов и обратно", – добавил Андрющенко.

Хуже всего – скорость

Для Украины такая ситуация конечно нехорошая, ведь это минус 300 километров военной логистики, если брать протяженность от Волновахи до Ростова. И самое главное – это скорость, которая не лучше всего повлияет на линию фронта.

Чтобы перевезти десятки тысяч тонн боеприпасов понадобится только один поезд. То есть в течение суток россияне успеют их загрузить и выгрузить уже в Волновахе,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, пока продолжается отслеживание ситуации и украинцам стоит надеяться, что мы не увидим этой железной дороги.

Ситуация в оккупированных территориях на юге: