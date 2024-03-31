Так, в Бердянске еще утром раздавались сильные взрывы. Днем они повторились. Кроме того, “хлопок” пришел и в Токмак.

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Что происходит в Запорожье

Где-то около 7:00 в Бердянске прозвучало два мощных взрыва. Звук будто раздавался со стороны моря.

Хорошо слышали в нескольких районах города, в частности в АКЗ, Азмоле, Азовском районе и центре.

В 12:16 сильно бахнуло снова. Как сообщают мониторинговые каналы, особенно громко было на горе – верхней части города. Где-то через полчаса после взрыв прогремел и в Токмаке, который расположен на расстоянии 100 километров от Бердянска.

Сейчас официальной информации о том, что именно вызвало большой шум в оккупированных городах нет. Возможно, произошли "прилеты", а может кто-то громко празднует католическую Пасху.

Обратите внимание! Токмак является важным стратегическим городом. Именно его увольнение, по словам генерала Тарнавского, является предпосылкой к дальнейшей деоккупации Юга. В то же время этот город оккупанты превратили в настоящую крепость. Вокруг него построили оборонительные сооружения и фортификации. В настоящее время позиции украинских военных, которые держат Работино, расположены в 20 километрах от Токмака.

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