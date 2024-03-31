Речь идет о противокорабельных “Калибрах”, которые противник применял очень редко. Об этом в эфире телемарафона сказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Россияне готовятся бить "Калибрами"

По словам Буданова, весь этот период времени оккупанты старательно накапливали запасы "Калибров". Разведчик отметил, что эти ракеты сейчас абсолютно готовы к применению.

Если раньше враг не запускал "Калибры", то делал это из-за того, что они менее эффективны, чем ракеты Х-101.

В ближайшее время мы снова увидим "Калибры", потому что запасы ракет Х-101 значительно сократились,

– сообщил глава ГУР.

Он рассказал, что Россия ранее приняла нормативное решение, которое предусматривало обновления запасов ракет флота и доведение их до определенного количества. Оккупанты эту задачу выполнили.

Что известно о "Калибре"?

"Калибры" являются целым семейством крылатых ракет. На вооружении страны-агрессора есть: ракетные комплексы "

"Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса колеблется в пределах от 1,9 до 2,3 тонны, в частности боевая часть весит от 200 до 450 килограммов, в зависимости от модификации.

"Калибры" могут поражать вражеские цели на различных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К цели ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду. "Калибры" являются целым семейством крылатых ракет. На вооружении страны-агрессора есть: ракетные комплексы " Калибр " для вооружения подводных лодок; ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей; мобильные ракетные комплексы Калибр-М; комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А."Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса колеблется в пределах от 1,9 до 2,3 тонны, в частности боевая часть весит от 200 до 450 килограммов, в зависимости от модификации."Калибры" могут поражать вражеские цели на различных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К цели ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду.

Напомним, что последний раз оккупанты запускали "Калибры" во время массированной атаки 15 февраля. Тогда захватчики ударили 26 ракетами, четыре из которых были "Калибры". Воздушные силы сбили две ракеты этого типа. Две другие атаковали Львовскую область. В частности, полностью уничтожили электроподстанцию.

Отметим, что во время сегодняшней атаки, 31 марта, противник использовал 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну баллистическую "Искандер-М" и одну управляемую авиационную Х-59. Кроме того, были запущены 11 "Шахедов". В целом Воздушные силы сбили 9 крылатых ракет и 9 БПЛА.