Йдеться про протикорабельні "Калібри", які противник застосовував дуже рідко. Про це в ефірі телемарафону сказав очільник ГУР Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Росіяни готуються бити "Калібрами"

За словами Буданова, увесь цей період часу окупанти старанно накопичували запаси "Калібрів". Розвідник наголосив, що ці ракети наразі абсолютно готові до застосування.

Якщо раніше ворог не запускав "Калібри", то робив це через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101.

Найближчим часом ми знову побачимо "Калібри", тому що запаси ракет Х-101 значно скоротилися,

– повідомив глава ГУР.

Він розповів, що Росія раніше ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості. Окупанти це завдання виконали.

Що відомо про "Калібр"?

"Калібри" є цілим сімейством крилатих ракет. На озброєнні країни-агресора є: ракетні комплекси "

"Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни, зокрема? бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів, залежно від модифікації.

"Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів. До цілі ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду. "Калібри" є цілим сімейством крилатих ракет. На озброєнні країни-агресора є: ракетні комплекси " Калібр " для озброєння підводних човнів; ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів; мобільні ракетні комплекси Калібр-М; комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А."Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни, зокрема? бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів, залежно від модифікації."Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів. До цілі ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду.

Нагадаємо, що востаннє окупанти запускали "Калібри" під час масованої атаки 15 лютого. Тоді загарбники вдарили 26 ракетами, чотири з яких були "Калібри". Повітряні сили збили дві ракети цього типу. Дві інші атакували Львівщину. Зокрема, повністю знищили електропідстанцію.

Зазначимо, що під сьогоднішньої атаки, 31 березня, противник використав 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну балістичну "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну Х-59. Крім того, були запущені 11 "Шахедів". Загалом Повітряні сили збили 9 крилатих ракет та 9 БпЛА.