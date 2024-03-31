Так, у Бердянську ще зранку лунали сильні вибухи. Вдень вони повторилися. Крім того, "бавовна" завітала й до Токмака.

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Що коїться на Запоріжжі

Десь біля 7:00 у Бердянську пролунало два потужних вибухи. Звук ніби лунав з боку моря.

Добре чули на у кількох районах міста, зокрема, в АКЗ, Азмолі, Азовському районі та центрі.

О 12:16 сильно бахнуло знову. Як повідомляють моніторингові канали, особливо гучно було на горі – верхній частині міста. Десь за пів години опісля вибух пролунав і в Токмаку, який розташований на відстані 100 кілометрів від Бердянська.

Наразі офіційної інформації про те, що саме спричинило великий шум в окупованих містах немає. Можливо, сталися "прильоти", а, може, хтось гучно святкує католицьку Пасху.

Зверніть увагу! Токмак є важливим стратегічним містом. Саме його звільнення, за словами генерала Тарнавського, є передумовою до подальшої деокупації Півдня. Водночас це місто окупанти перетворили на справжню фортецю. Довкола нього звели оборонні споруди та фортифікації. Наразі позиції українських військових, які тримають Роботине, розташовані за 20 кілометрів від Токмака.

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