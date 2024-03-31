Так, у Бердянську ще зранку лунали сильні вибухи. Вдень вони повторилися. Крім того, "бавовна" завітала й до Токмака.

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Що коїться на Запоріжжі

Десь біля 7:00 у Бердянську пролунало два потужних вибухи. Звук ніби лунав з боку моря.

Добре чули на у кількох районах міста, зокрема, в АКЗ, Азмолі, Азовському районі та центрі.

О 12:16 сильно бахнуло знову. Як повідомляють моніторингові канали, особливо гучно було на горі – верхній частині міста. Десь за пів години опісля вибух пролунав і в Токмаку, який розташований на відстані 100 кілометрів від Бердянська.

Наразі офіційної інформації про те, що саме спричинило великий шум в окупованих містах немає. Можливо, сталися "прильоти", а, може, хтось гучно святкує католицьку Пасху.

Дрони на Ярославль, і ракети на Бєлгород

  • Слід зауважити, що на території самої країни-агресорки було не менш тривожно.
  • З самого рання у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.
  • Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у місті і втішали росіян, що це, мовляв, працює ППО.
  • Пізніше міноборони відзвітувало про збиття 10 снарядів з установки "Вампір".
  • Тим часом Ярославська область відбивалася від безпілотників. Росіяни заявили про збиття 3 дронів.
  • Зазначимо, що від Ярославля до найближчої точки на українському кордоні близько 700 кілометрів. Сама область розташована на північний схід від Москви.
  • Нагадаємо, що президент Зеленський повідомив, що Київ продовжує працювати над розробкою дронів, які могли б уражати цілі у радіусі 1000 кілометрів.