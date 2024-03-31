От областного центра региона (города Ярославля) до ближайшей точки на украинской границе (Черниговская область) около 700 километров по воздушной траектории. 24 Канал со ссылкой на российские источники информирует о проблемах, которые постигли захватчиков.

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БПЛА атакуют Ярославскую область

В минобороны России утверждают, что около 06:00 (31 марта) по московскому времени "Украина предприняла попытку атаки" на российские объекты. В Кремле называют этот обстрел "террористическим", а также добавляют, что Киев применил беспилотники самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над территорией Ярославской области,

– написали в пресс-службе российского министерства обороны.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил "отражение атаки трех украинских беспилотников". Также он отметил, что на территории региона будут искать "обломки приземленных дронов". Пострадавших и разрушений, по словам российского чиновника, – "нет".

В общем "аполитичным" гражданам России все труднее делать вид, якобы война против Украины является только войной Путина. Эта атака дронов на Ярославскую область, очевидно, – прямое следствие полномасштабного вторжения, которое Россия осуществила 24 февраля 2024 года. И, похоже, что дроны будут заходить все дальше вглубь России.

Где расположена Ярославская область: смотрите на карте от Google maps

Как мы уже писали выше, от Ярославля до ближайшей точки на украинской границе около 700 километров. Если дроны летели по прямой территории с запада, то им пришлось пролететь через Москву. Хотя информации о месте запуска беспилотников и траектории их полета, конечно, нет.



Расстояние от украинской границы до Ярославля / Google maps / Скриншот 24 Канала

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев продолжает работать над разработкой дронов, которые могли бы поражать цели в радиусе 1 000 километров. Он отмечал, что Украина имеет право защищать собственную инфраструктуру, нанося удары, в частности, по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

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Напоследок вспомним, что утром 31 марта также было неспокойно в Белгородской области. В минобороны России впоследствии заявили, что около 07:00 по московскому времени якобы уничтожили "10 реактивных снарядов украинского РСЗО Vampire".