Таку думку 24 Каналу вислови радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що найгірше – це швидкість. Коли росіяни збудують залізницю, то лише протягом доби зможуть ефективно перевозити свої боєприпаси.

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Сповільнення будівництва

За словами Андрющенка, будівництво залізниці зараз трішки сповільнилось через партизанів. Вони нанесли ураження по агрегату, який виготовляє щебінь для залізничних рейок тих ділянок, які ремонтують і прокладають росіяни.

Це уповільнить, але точно не зупинить будівництво,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Ще недавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ця залізниця може стати серйозною проблемою, але сподівається, що Україна з нею впорається, адже має досвід.

"Ми бачили, що каже Буданов і сподіваємось, що цієї залізниці не буде до того, як вони (росіяни – 24 Канал) встигнуть добудувати мости та її запустити", – прокоментував Андрющенко.

Немає оптимістичних прогнозів

Однак росіяни активно просувають будівництво і, на думку радника міського голови Маріуполя, не потрібно робити ніяких оптимістичних прогнозів, поки не буде уражень з української сторони.

"Поки оптимістичні прогнози є у росіян і, ймовірно, в травні ми зможемо побачити перші потяги з Маріуполя до Ростова і назад", – додав Андрющенко.

Найгірше – швидкість

Для України така ситуація звісно недобра, адже це мінус 300 кілометрів військової логістики, якщо брати протяжність від Волновахи до Ростова. І найголовніше – це швидкість, яка не найкраще вплине на лінію фронту.

Щоб перевезти десятки тисяч тонн боєприпасів знадобиться лише один потяг. Тобто протягом доби росіяни встигнуть їх завантажити та вивантажити вже у Волновасі,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, поки що продовжується відстеження ситуації та українцям варто надіятись, що ми не побачимо цієї залізниці.

Ситуація в окупованих територіях на півдні: