Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував публікацію The Guardian з прогнозом щодо знищення Кримського мосту вже цього року. Зробив це український розвідник в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як відреагували у ГУР

Журналіст поцікавився в представника ГУР, чи не шкодить матеріал The Guardian планам української розвідки. Телеведучий припустив, що британська публікація може змусити росіян ще активніше захищати свою незаконно побудовано переправу у Керченській протоці.

У The Guardian безумовно є свої джерела. І на Заході останнім часом виходить багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела. І коментувати, власне, анонімну інформацію – це не завжди доречна справа,

– сказав Юсов.

Представник ГУР запевнив, що, якщо казати про публічну комунікацію, то інформація озвучується "та, тоді і коли це потрібно". Він нагадав, що з приводу Кримського мосту були неодноразові комунікації та заяви українських представників з сектору безпеки й оборони. Зокрема, ситуацію з цією спорудою коментував очільник СБУ.

І зрештою ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують нагору, передають у Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті. Тобто більше вони кожного разу вже придумати просто не можуть. Тому тут відлякати окупантів якоюсь новою інформацією навряд чи вдасться,

– зауважив представник ГУР.

Юсов наголосив, що Кримський міст є військовою ціллю. За його словами, у тому, що всі військові цілі підлягають знешкодженню, нічого нового немає. Він дав зрозуміти, що це не нова інформація.

Що цьому передувало

У The Guardian з'явився матеріал з прогнозом подальшої долі Кримського мосту. Видання заявило, що найближчим часом ця незаконно побудована росіянами споруда знову може бути виведена з ладу.

Британська газета із посиланням на анонімне джерело в українській розвідці написала, що ворожий міст опиниться під ударом у першій половині цього року. При цьому неназваний співрозмовник натякнув західним журналістам, що в очільника ГУР Кирила Буданова є чимало засобів для досягнення мети.

Що кажуть про Кримський міст