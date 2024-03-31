Об этом в эфире телемарафона заявил начальник ГУР. В то же время Кирилл Буданов выразил надежду, что Украина с этим справится, передает 24 Канал.

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"Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста"

Генерал-лейтенант подтвердил, что агрессор действительно строит железную дорогу, которая соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Более того, процесс почти завершен.

Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста,

– подчеркнул Буданов.

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Коротко о железной дороге, которую строят оккупанты