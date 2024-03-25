Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в документальном проекте "ГУР. Битва за море". Он также отметил, что временно оккупированный Крым обязательно вернется, передает 24 Канал.
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Высадки во временно оккупированный Крым будут продолжаться
Кирилл Буданов рассказал, что операции по высадке в Крыму – одни из самых сложных. Кроме того, что враг патрулирует и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море. Однако, украинские защитники будут продолжать высадки на временно оккупированный полуостров.
Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется обратно,
– анонсировал Буданов новые высадки в Крыму.
Он также добавил, что на планирование таких спецопераций влияет немало факторов – от погоды и высоты волн до технических моментов.
Что известно о высадке украинских спецназовцев
- 24 августа 2023 года подразделение ГУР "Артан" высадилось недалеко от населенных пунктов Еленовка и Маяк в Крыму. С 5 утра на мысе Тарханкут раздавались выстрелы и взрывы, в сети также писали, что идут бои с применением плавательных средств и авиации. В ГУР официально подтвердили, что было боевое столкновение с оккупантами – украинцам удалось ликвидировать личный состав и технику россиян без потерь.
- Командир подразделения, который принимал участие в высадке, отметил – это была одна из самых сложных спецопераций за 100 лет. Украинские разведчики тогда вступили в ожесточенный бой с врагом, ликвидировали около 30 оккупантов, установили украинский флаг и вернулись на подконтрольную Украине территорию.
- Еще одна высадка в Крыму состоялась 4 октября 2023 года. Тогда спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова. Тогда также завязался жестокий бой. Украинские разведчики нанесли врагу потери, однако, к сожалению, тоже имели потери. В то же время Андрей Юсов отметил, что они несоизмеримы с российскими.