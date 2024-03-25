Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю у документальному проєкті "ГУР. Битва за море". Він також наголосив, що тимчасово окупований Крим обов'язково повернеться, передає 24 Канал.

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Висадки в тимчасово окупований Крим продовжуватимуться

Кирило Буданов розповів, що операції з висадки у Криму – одні з найскладніших. Окрім того, що ворог патрулює й посилює охорону узбережжя, окупанти також створюють мінні поля у морі. Однак, українські захисники продовжуватимуть висадки на тимчасово окупований півострів.

Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад,

– анонсував Буданов нові висадки в Криму.

Він також додав, що на планування таких спецоперацій впливає чимало факторів – від погоди та висоти хвиль до технічних моментів.

Що відомо про висадки українських спецпризначенців