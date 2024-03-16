Так, йдеться про активісток руху "Зла Мавка", які випустили спеціальну купюру 200 рублів з написом "Крим – це Україна" до 10-ї річниці незаконного референдуму, який провела Росія на півострові 16 березня 2014 року.

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Спеціальні банкноти до річниці незаконного референдуму в Криму

Окупанти та колаборанти не можуть пройти повз грошей, тому гроші – найкращий спосіб нагадати їм, що вони не на Росії, вони в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Спеціальні купюри в 200 рублів до річниці псевдореферендуму на півострові / Фото "Зла Мавка"

Там також повідомили, що активістки руху "Злі Мавки" розклали в містах Криму більше, ніж 1000 таких купюр. Активістки закликали "не відмовляти собі ні в чому".

"Крим – це Україна!", – наголосили в русі "Зла Мавка".

В Криму патріоти сміливо відзначили день народження Шевченка

Кримчани 9 березня також відзначали 210-й день народження символу української культури – Тараса Шевченка. Активісти руху "Жовта Стрічка" цього дня поширювали по окупованому півострову рядки з віршів Кобзаря.

Так, по тимчасово окупованому Криму з'явилися написи з цитатами Кобзаря, а також листівки з творами великого поета.

Відомо, що листівки, що символізують боротьбу України, з'явилися біля парку імені Тараса Шевченка в Сімферополі та Кримського федерального університету імені Володимира Вернадського.