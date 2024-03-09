По окупованому Криму з'явилися написи з цитатами Кобзаря, а також листівки з творами великого поета та прозаїка. У суботу, 9 березня, минає 210 років з дня народження Тараса Шевченка.

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Опір кримчан

Кримчани 9 березня також відзначали 210-й день народження символу української культури – Тараса Шевченка. Активісти руху "Жовта Стрічка" цього дня поширювали по окупованому півострову рядки з віршів Кобзаря.

Листівки зі словами нескореності розповсюдили Кримом / "Жовта стрічка"

Листівки, що символізують боротьбу України, з'явилися біля парку імені Тараса Шевченка у Сімферополі та Кримського федерального університету імені Володимира Вернадського.

Патріоти лишили листівку зі словами Шевченка перед університетом / "Жовта стрічка"

Тарас Шевченко – символ волелюбності та нескореності українського народу,

– написали у "Жовтій Стрічці".

Кримчани чекають Україну і продовжують боротися / "Жовта стрічка"

Шевченко – символ протистояння

До дня народження Кобзаря посли Великої Британії та Японії вирішили вшанувати пам'ять про Тараса Шевченка та зачитали його вірші. Британець Мартін Гарріс зачитав "Реве та стогне Дніпр широкий" у Каневі на березі річки Дніпра. Японець Мацуда Кунінорі обрав вірш "Пророк" й виразно зачитав частину. Переглянути відповідні відео ви можете тут.

Ще раніше – наприкінці грудня, захисники з Вугледара показали вражаючі кадри з пам'ятником українською поету та прозаїку, який вистояв попри всі атаки росіян. Він продовжує стояти у зруйнованому місті. Як писали військові, оскільки вцілів пам'ятник, то й місто продовжуватиме боротьбу.