Відео, як посли в Україні зачитують вірші Шевченка зворушили мережу. Користувачі мережі почали дякувати й зауважували, що їх дуже приємно слухати, передає 24 Канал.

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Посол Великої Британії зачитав вірш на березі річки

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс 9 березня вшанував Кобзаря та прочитав його вірш "Реве та стогне Дніпр широкий". Він зачитав його у Каневі на березі річки Дніпра.

Посол Британії зачитав вірш Шевченка: дивіться відео

До слова, це дуже розчулило користувачів. Вони залишили сотні коментарів з подякою:

"Дякую! Гарне декламування вірша у прекрасному Каневі!";

"Дуже зворушливо! Дякуємо Вам!";

"Щиро дякуємо за постійну підтримку і допомогу! Чудове декламування вірша!";

"Дуже зворушливо! Дякуємо!";

"Щиро дякую за підтримку України! Зворушливо! Благословення Вам і нових творчих успіхів!".

Посол Японії також декламував вірш Кобзаря

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі також зачитав поезію Тараса Григоровича Шевченка. Він обрав вірш "Пророк" й виразно зачитав частину.

Мацуда Кунінорі зачитав частину вірша "Пророк": дивіться відео

У мережі користувачі також подякували послу Японії за прояв поваги до української культури. Користувачі також залишили десятки коментарів з подякою: