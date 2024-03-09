Відео, як посли в Україні зачитують вірші Шевченка зворушили мережу. Користувачі мережі почали дякувати й зауважували, що їх дуже приємно слухати, передає 24 Канал.
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Посол Великої Британії зачитав вірш на березі річки
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс 9 березня вшанував Кобзаря та прочитав його вірш "Реве та стогне Дніпр широкий". Він зачитав його у Каневі на березі річки Дніпра.
Посол Британії зачитав вірш Шевченка: дивіться відео
До слова, це дуже розчулило користувачів. Вони залишили сотні коментарів з подякою:
- "Дякую! Гарне декламування вірша у прекрасному Каневі!";
- "Дуже зворушливо! Дякуємо Вам!";
- "Щиро дякуємо за постійну підтримку і допомогу! Чудове декламування вірша!";
- "Дуже зворушливо! Дякуємо!";
- "Щиро дякую за підтримку України! Зворушливо! Благословення Вам і нових творчих успіхів!".
Посол Японії також декламував вірш Кобзаря
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі також зачитав поезію Тараса Григоровича Шевченка. Він обрав вірш "Пророк" й виразно зачитав частину.
Мацуда Кунінорі зачитав частину вірша "Пророк": дивіться відео
У мережі користувачі також подякували послу Японії за прояв поваги до української культури. Користувачі також залишили десятки коментарів з подякою:
- "Дякуємо за всебічну і непохитну підтримку України";
- "Дякуємо за увагу до нашої культури, дякуємо за підтримку, народе Японії!";
- "Ваше виконання вірша Тараса Шевченка неймовірне! Дякуємо".