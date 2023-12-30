Це стало ще одним нагадуванням незламності українського народу. Якщо встояв пам'ятник Кобзарю, то встоїть і Вугледар.
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Щемливе фото з Вугледара
Військові 72 ОМБр імені Чорних Запорожців поділилися фото пам'ятника Кобзарю, який стоїть прямо серед зруйнованого міста. На цьому памʼятнику окрім слідів від обстрілів вбереглися й викарбувані слова, що дають наснагу продовжувати боротьбу за рідну землю.
Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Пам'ятник Кобзарю міцно стоїть у Вугледарі / 72 ОМБр імені Чорних Запорожців
Військові переконують, що оскільки стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, то й місто продовжуватиме стояти.
Ситуація у Вугледарі
- Окупанти дуже хочуть "розпакувати" фронт на Вугледарському напрямку до активної фази. Для того їм потрібно спочатку взяти Мар'їнку – для цього росіяни активно перекидають техніку на цей напрямок.Російські окупанти активізували переміщення боєкомплекту й інженерного обладнання через Маріуполь на північ Донецької області.
- Раніше росіяни планували запустити залізницю на окупованих територіях. Однак ворог зупинив роботи через ризик погіршення ситуації на Вугледарському напрямку з огляду на бої в Мар'їнці.
- Перш за все Вугледар є залізничним вузлом – росіяни намагаються посунути підрозділи Сил оборони, щоб отримати до нього прямий доступ. Вугледар й посилення на цьому напрямку не дає ворогу можливості врізатися в гілку між Маріуполем й Волновахою.