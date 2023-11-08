Збройні Сили України потужно відбивають ворожі атаки, не даючи шансів окупантам. Світлинами з поля бою, які не залишають байдужими, поділились фотографи Влада та Констянтин Ліберови, передає 24 Канал.

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Сувора реальність війни

Фотографи розповіли про історію, яка відбувалася на нульових позиціях на Вугледарському напрямку. Разом із розвідкою 58 бригади вони подорожували після нещодавно звільненої посадки.

Невеликий клаптик нашої землі, випаленої дотла артилерією та авіацією, усюди тіла та залишки тіл. Посадка мінувалась декілька разів, і нами, і ворогом, тож я йду по слідах свого супроводжуючого, пильно дивлячись під ноги,

– розповів Констянтин Ліберов.

Військовий розповів фотографу, що ці позиції декілька разів переходили з рук ворога, поки той остаточно не відступив. А перед відступом окупанти вирішили знищити цю посадку. Однак це не завадило українським військовим продовжити рух вперед та закріпити свої позиції.

"Солдати, які тримали оборону під час таких жорстоких боїв, не спали добами. Це була сувора реальність війни, де немає графіка, і ворог часто активізувався саме вночі, коли рухи були менш помітні. Інколи битва тривала декілька діб", – зазначив Ліберов.

Тож, коли наставала хоча б мить затишшя, військові спали одягненими у будь-якій позі. Автомат завжди був поруч із ними.

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Під час зйомки лунали поблизу вибухи

Під час їхнього шляху був доволі небезпечний момент. Пролунав сигнал попередження та короткий свист, одразу за яким була серія вибухів. Невідомо, чи це були ворожі снаряди були спрямовані саме на цих військових, чи все ж це випадкові обстріли.

"Мене виводять звідти, поки не почнеться справжня небезпека. Її зустрінуть титани з плоті та крові, осяяні багряними променями прекрасного байдужого сонця", – закінчив оповідь фотограф.

Що відбувається на Вуглегірському напрямку