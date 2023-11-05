Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, де з огляду на концентрацію сил противника може спалахнути нова "гаряча точка".

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Намагаються прорвати лінію оборони

Ворог зараз має велику проблему через роботу українських далеких засобів ураження. Все більше і більше наближається до Донецька – плацдармів в Мар'їнці та Авдіївці – наша високоточна зброя дальністю вже до 50 кілометрів, зокрема САУ Archer.

Зверніть увагу! ЗСУ отримали від Швеції 8 САУ Archer, які вже працюють на фронті. Одна з важливих переваг цієї зброї – повна автоматизація усіх процесів, що дозволяє військовим, що обслуговують Archer, контактувати зі боєприпасами лише під час заряджання. Крім того, ця САУ може розгортатися за 20 – 30 секунд і потім вже готова відкривати вогонь. А подання снарядів здійснюється завдяки заряджанню автомата.

Тому наступний напрямок, на якому росіяни можливо почнуть активізуватися – це Мар'їнка Донецької області,

– підкреслив військовий експерт.

Російські війська розквартировані в районі Донецька, Ясинуватої та Макіївки дуже потерпають та розуміють, що спокою їм українські сили не дадуть. Зимувати їм доведеться в полях, а тому намагаються відсунути лінію фронту.

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Атаки росіян на Вугледар пов'язані з атаками на Мар'їнку. Їм потрібно з-під Вугледару з півдня на північ рухатись на Курахове, щоб зайти з тилу в Мар'їнського угрупування. А потім спробувати витиснути його на другу лінію оборони – до рівня Курахового в районі малих річок. Вони є нашим рубежем оборони на тій ділянці фронту.

"Друга лінія – це Вугледар, Курахове, с півдня на північ – Карлівка, Очеретино. І далі на північ – Костянтинівка, Дружківка. Краматорськ та Слов'янськ. Росіяни намагаються вибити нас з першої лінії оборони, але в них нічого не виходить", – зазначив Роман Світан.

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