Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, де з огляду на концентрацію сил противника може спалахнути нова "гаряча точка".
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Намагаються прорвати лінію оборони
Ворог зараз має велику проблему через роботу українських далеких засобів ураження. Все більше і більше наближається до Донецька – плацдармів в Мар'їнці та Авдіївці – наша високоточна зброя дальністю вже до 50 кілометрів, зокрема САУ Archer.
Тому наступний напрямок, на якому росіяни можливо почнуть активізуватися – це Мар'їнка Донецької області,
– підкреслив військовий експерт.
Російські війська розквартировані в районі Донецька, Ясинуватої та Макіївки дуже потерпають та розуміють, що спокою їм українські сили не дадуть. Зимувати їм доведеться в полях, а тому намагаються відсунути лінію фронту.
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Атаки росіян на Вугледар пов'язані з атаками на Мар'їнку. Їм потрібно з-під Вугледару з півдня на північ рухатись на Курахове, щоб зайти з тилу в Мар'їнського угрупування. А потім спробувати витиснути його на другу лінію оборони – до рівня Курахового в районі малих річок. Вони є нашим рубежем оборони на тій ділянці фронту.
"Друга лінія – це Вугледар, Курахове, с півдня на північ – Карлівка, Очеретино. І далі на північ – Костянтинівка, Дружківка. Краматорськ та Слов'янськ. Росіяни намагаються вибити нас з першої лінії оборони, але в них нічого не виходить", – зазначив Роман Світан.
Ситуація на фронті: що відомо
- Протягом останньої доби поблизу Авдіївки відбувались жорсткі бої. Ворог, застосовуючи авіацію, продовжує намагатися оточити місто. Українські захисники відбили тут понад 20 атак ворога.
- Водночас на Мар'їнському напрямку противник також здійснює спроби штурмувати Мар’їнку та Новомихайлівку. Наші воїни на цьому напрямку зупинили понад двох десятків ворожих атак.
- А поблизу Бахмута росіяни проводили штурмові дії в районі Богданівки. Також окупанти намагаються повернути позиції поблизу Хромового, Кліщіївки, Андріївки. Однак результату вони не принесли. А Сили оборони проводять штурмові операції на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих позиціях.