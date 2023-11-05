Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Крім того, російська армія продовжує цинічно порушувати закони та звичаї війни, адже завдає ударів по цивільних об'єктах.

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Росіяни намагаються наступати на Сході

На Куп'янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На цій ділянці фронту наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник також вів штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, але успіху не мав. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Протягом минулої доби ЗСУ відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, проте успіху не мали. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв поблизу Бахмута

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Російські загарбники за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. На цій ділянці фронту Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.

Росія не полишає спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку окупанти вели безрезультатні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. ЗСУ тут відбили понад 20 атак ворога.

Ситуація біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку російські загарбники вели штурмові дії поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області, проте успіху вони не мали.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Карта бойових дій на Півдні

Росіяни зберігають військову присутність на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

