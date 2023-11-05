Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Крім того, російська армія продовжує цинічно порушувати закони та звичаї війни, адже завдає ударів по цивільних об'єктах.
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Росія не полишає спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті
Ситуація біля Мар'їнки: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
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