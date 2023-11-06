Протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Водночас українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами ППО знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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