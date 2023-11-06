Протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Водночас українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами ППО знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Росіяни намагаються відновити втрачене положення, ЗСУ закріплюються

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни наступають на Авдіївку, ЗСУ контрнаступають на Запоріжжі

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Карта боїв у районі Мар'їнки

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П'ятихаток Запорізької області. Успіху не мали. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Карта боїв на Запорізькому напрямку

ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу на Херсонщині

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.