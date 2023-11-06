За прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений. Противник нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В то же время, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами ПВО уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага. Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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