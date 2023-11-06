За прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений. Противник нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В то же время, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами ПВО уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага. Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Россияне пытаются восстановить утраченное положение, ВСУ закрепляются

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

Карта боев на Купянском направлении

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще 5 атак противника. В свою очередь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев на Бахмутском направлении

Россияне наступают на Авдеевку, ВСУ контрнаступают на Запорожье

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Карта боев на Запорожском направлении

ВСУ ведут контрбатарейную борьбу в Херсонской области

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.