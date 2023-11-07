В то же время, россияне также продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил. В частности, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, а всего враг нанес 16 авиационных ударов и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны россиянам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ударный БПЛА типа "Шахед" и разведывательный беспилотник врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, а также еще одну важную цель противника.