Карта боевых действий по состоянию на 7 ноября / Коллаж 24 Канала (фото Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины)
Украинская армия уже 622 день продолжает освобождать территорию государства от оккупантов, нанося врагу безумных потерь. Так, Силы обороны продолжают свое наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
В то же время, россияне также продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил. В частности, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, а всего враг нанес 16 авиационных ударов и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Враг вел штурм населенного пункта Синьковка: смотрите на карту
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Что происходит на Юге
Россияне атаковали возле Старомайорского: смотрите на карте
Как изменился фронт по другим направлениям
Какие потери нанесли Силы обороны россиянам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ударный БПЛА типа "Шахед" и разведывательный беспилотник врага.
Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, а также еще одну важную цель противника.