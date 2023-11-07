Водночас росіяни також продовжують штурмувати позиції Збройних Сил. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, а загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів і здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

Ворог вів штурм населеного пункту Синьківка: дивіться на карту

На Лиманському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій – не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни намагалися атакувати Богданівку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

Російська армія атакувала в районі Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

Росіяни атакували біля Старомайорського: дивіться на карті

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати завдали Сили оборони росіянам

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу “Шахед” та розвідувальний безпілотник ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, засіб протиповітряної оборони, а також ще одну важливу ціль противника.

