Карта бойових дій станом на 7 листопада / Колаж 24 Каналу (фото Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України)
Українська армія вже 622 день продовжує звільняти територію держави від окупантів, завдаючи ворогу шалених втрат. Так, Сили оборони продовжують здійснювати свій наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Водночас росіяни також продовжують штурмувати позиції Збройних Сил. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, а загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів і здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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Як змінився фронт на інших напрямках
Які втрати завдали Сили оборони росіянам
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу “Шахед” та розвідувальний безпілотник ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, засіб протиповітряної оборони, а також ще одну важливу ціль противника.