Водночас росіяни також продовжують штурмувати позиції Збройних Сил. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, а загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів і здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Ворог вів штурм населеного пункту Синьківка: дивіться на карту

Росіяни намагалися атакувати Богданівку: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

Російська армія атакувала в районі Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Росіяни атакували біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати завдали Сили оборони росіянам

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу “Шахед” та розвідувальний безпілотник ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, засіб протиповітряної оборони, а також ще одну важливу ціль противника.