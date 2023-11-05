За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Кроме того, российская армия продолжает цинично нарушать законы и обычаи войны, ведь наносит удары по гражданским объектам.

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Карта боев вблизи Бахмута

Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку: смотрите на карте

Ситуация возле Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Карта боевых действий на Юге

Россияне сохраняют военное присутствие на Севере