Это стало еще одним напоминанием несокрушимости украинского народа. Если устоял памятник Кобзарю, то устоит и Угледар.
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Щемящее фото из Угледара
Военные 72 ОМБр имени Черных Запорожцев поделились фото памятника Кобзарю, стоящему прямо среди разрушенного города. На этом памятнике, кроме следов от обстрелов, убереглись и высеченные слова, дающие силы продолжать борьбу за родную землю.
Свою Украину любите,
Любите ее… Во время февраль,
В последнюю трудную минуту
За нее Господа молите.
Памятник Кобзарю крепко стоит в Угледаре / 72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Военные утверждают, что поскольку стоит памятник Тарасу Шевченко, то и город будет продолжать стоять.
Ситуация в Угледаре
- Оккупанты очень хотят "распаковать" фронт на Угледарском направлении к активной фазе. Для того им нужно сначала взять Марьинку – россияне активно опрокидывают технику на это направление. Российские оккупанты активизировали перемещение боекомплекта и инженерного оборудования через Мариуполь на север Донецкой области.
- Ранее россияне планировали запустить железную дорогу на оккупированных территориях. Однако враг остановил работы из-за риска ухудшение ситуации на Угледарском направлении, учитывая бои в Марьинке.
- Прежде всего Угледар является железнодорожным узлом – россияне пытаются сдвинуть подразделения Сил обороны, чтобы получить к нему прямой доступ. Угледар и усиление на этом направлении не дают врагу возможности врезаться в ветку между Мариуполем и Волновахой.