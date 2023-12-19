Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что враг хочет врезаться в железнодорожную ветвь между Мариуполем и Волновахой.

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Какой район приоритетен для россиян

В Мариуполе снова появились вражеские вертолеты. Они залетают из Запорожского направления через Мариупольский район и летят в сторону Таганрога.

Возможно, какой-то участок фронта усилился или руководство летало. Я думаю, довольно скоро мы узнаем,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Россияне приоритетно перебрасывают военную технику и резервы в Волновахе и район. Как отметил Андрющенко, в районе от Мариуполя до Бердянска более-менее спокойно, передислокации вражеских подразделений не зафиксировано.

"Готовятся принимать новых мобилизованных или контрактников на подготовку. Если сравнивать с ситуацией месяц назад, то сейчас там стоят полупустыми", – сказал советник городского головы Мариуполя.

Зачем врагу Угледар

Враг сформировал достаточно резервов на территории Волновахского района и на севере Мариупольского района.

Там достаточно людей. Трудно спрогнозировать, куда они отправятся. Эти подразделения могут бросить для усиления в Марьинке,

– подчеркнул Андрющенко.

Россияне хотят открыть еще один участок фронта – Угледар. Врагу очень нужно подвинуть Вооруженные Силы Украины как можно дальше от города.

В первую очередь, Угледар – это железнодорожный узел, но для того, чтобы он работал, россиянам нужно очень далеко сдвинуть подразделения Сил обороны. Но именно Угледар и усиление на этом направлении не дает врагу возможности врезаться в ветку между Мариуполем и Волновахой.

"Для них это критическая история. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, если россияне накопят достаточно резервов и будут иметь успех в районе Марьинки, то возможно оккупанты распакуют Угледар. Однако сейчас возле Марьинки ВСУ эффективно уничтожают россиян. Надеюсь, что так и будет, ведь еще одна точка напряжения у Угледара нашим бойцам точно не нужна", – добавил советник городского головы Мариуполя.

Что происходит на оккупированных территориях