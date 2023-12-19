Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что враг хочет врезаться в железнодорожную ветвь между Мариуполем и Волновахой.
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Какой район приоритетен для россиян
В Мариуполе снова появились вражеские вертолеты. Они залетают из Запорожского направления через Мариупольский район и летят в сторону Таганрога.
Возможно, какой-то участок фронта усилился или руководство летало. Я думаю, довольно скоро мы узнаем,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Россияне приоритетно перебрасывают военную технику и резервы в Волновахе и район. Как отметил Андрющенко, в районе от Мариуполя до Бердянска более-менее спокойно, передислокации вражеских подразделений не зафиксировано.
"Готовятся принимать новых мобилизованных или контрактников на подготовку. Если сравнивать с ситуацией месяц назад, то сейчас там стоят полупустыми", – сказал советник городского головы Мариуполя.
Зачем врагу Угледар
Враг сформировал достаточно резервов на территории Волновахского района и на севере Мариупольского района.
Там достаточно людей. Трудно спрогнозировать, куда они отправятся. Эти подразделения могут бросить для усиления в Марьинке,
– подчеркнул Андрющенко.
Россияне хотят открыть еще один участок фронта – Угледар. Врагу очень нужно подвинуть Вооруженные Силы Украины как можно дальше от города.
В первую очередь, Угледар – это железнодорожный узел, но для того, чтобы он работал, россиянам нужно очень далеко сдвинуть подразделения Сил обороны. Но именно Угледар и усиление на этом направлении не дает врагу возможности врезаться в ветку между Мариуполем и Волновахой.
"Для них это критическая история. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, если россияне накопят достаточно резервов и будут иметь успех в районе Марьинки, то возможно оккупанты распакуют Угледар. Однако сейчас возле Марьинки ВСУ эффективно уничтожают россиян. Надеюсь, что так и будет, ведь еще одна точка напряжения у Угледара нашим бойцам точно не нужна", – добавил советник городского головы Мариуполя.
Что происходит на оккупированных территориях
- Украинский "хлопок" посетил Мариуполь вечером 14 декабря. После взрыва в пригороде начался пожар. Вероятным местом поражения может быть местный бетонный завод, служивший местом дислокации для российских военных.
- Вечером 18 декабря до временно оккупированного Мелитополя посетил "хлопок". Мощный взрыв раздался вблизи 22-й школы, где враг обустроил штаб. Мишенью сопротивления стал изменник-полицейский, перешедший на сторону оккупантов.
- К пожизненному заключению заочно приговорили врача-предателя из Мариуполя Валентину Чехову. Во время боев за город женщина "сдала" россиянам 7 раненых воинов Вооруженных Сил Украины.