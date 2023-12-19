Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог хоче врізатися в залізничну гілку між Маріуполем й Волновахою.

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Який район пріоритетний для росіян

У Маріуполі знову з'явилися ворожі гвинтокрили. Вони залітають із Запорізького напрямку через Маріупольський район і летять у бік Таганрога.

Можливо, якась ділянка фронту посилилася або керівництво літало. Я думаю, досить скоро ми дізнаємося,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни пріоритетно перекидають військову техніку та резерви у Волноваху й район. Як зауважив Андрющенко, в районі від Маріуполя до Бердянська більш-менш спокійно, передислокації ворожих підрозділів не зафіксовано.

"Готуються приймати нових мобілізованих чи контрактників на підготовку. Якщо порівнювати із ситуацією місять тому, то зараз там стоять напівпустими", – мовив радник міського голови Маріуполя.

Навіщо ворогу Вугледар

Ворог сформував достатньо резервів на території Волноваського району й на півночі Маріупольського району.

Там достатньо людей. Важко спрогнозувати, куди вони підуть. Ці підрозділи можуть кинути для посилення в Мар'їнці,

– наголосив Андрющенко.

Росіяни хочуть відкрити ще одну ділянку фронту – Вугледар. Ворогу дуже потрібно посунути Збройні Сили України якомога далі від міста.

Насамперед Вугледар – це залізничний вузол, але для того, щоб він працював, росіянам треба дуже далеко посунути підрозділи Сил оборони. Але саме Вугледар й посилення на цьому напрямку не дає ворогу можливості врізатися в гілку між Маріуполем й Волновахою.

"Для них це критична історія. Тому цілком можливо, що найближчим часом, якщо росіяни накопичать достатньо резервів й матимуть успіх у районі Мар'їнки, то можливо окупанти розпакують Вугледар. Проте зараз біля Мар'їнки ЗСУ ефективно знищують росіян. Сподіваюся, що так і буде, адже ще одна точка напруження біля Вугледару нашим бійцям точно не потрібна", – додав радник міського голови Маріуполя.

Що відбувається на окупованих територіях