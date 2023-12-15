Лікарку-зрадницю з Маріуполя Валентину Чехову заочно засудили до довічного ув'язнення.

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Здала ворогам важкопоранених військових ЗСУ

Валентина Чехова працювала лікаркою-офтальмологом в одному з медичних закладів тимчасово окупованого Маріуполя.

За даними слідства, у березні 2022 року, коли за Маріуполь тривали бої, жінка здала російським військам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до Обласної лікарні інтенсивного лікування, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група окупантів на чолі з російським військовим з позивним "Осетин" намагалася знайти бійців Сил оборони серед пацієнтів.

Щоб приховати від армії окупантів присутність українських захисників в лікарні, працівники медзакладу перевдягнули їх у цивільний одяг. Медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію.

Зрадниця виказала українських військових

Однак лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока під час проведення медичного обходу добровільно вказала російським військовим на хворих військовослужбовців.

Після цього росіяни ув'язнили важкопоранених воїнів ЗСУ та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також слідство встановило, що крім військових Сил оборони, жінка вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених військових. Після чого, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті".

В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

За даними Служби Безпеки України, за співпрацю з окупантами жінка отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

Що загрожує жінці

Суд визнав Чехову винною за статтею – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Жінці заочно призначили довічний термін ув’язнення.

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