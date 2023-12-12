Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. За його словами, публікація цих фото від джерел СБУ поставила крапку в дискусіях, які намагались нав'язати окремі блогери.

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"Ліквідація Киви – це чергова спецоперація СБУ. Причому успішно спланована і організована. Зрадника "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. І це у самому лігві ворога, попри охорону та увагу до нього ворожих спецслужб, – підкреслює екснардеп.

Експерт вважає недоречними запитання, чи прийнятний такий метод покарання зрадників.

Справа тут не в окремо взятому Киві, який, до речі, багато разів прямо закликав до геноциду українців (його і ліквідували на місці, де він любив записувати антиукраїнські відео). Просто ліквідація одного зрадника дестабілізує роботу 10 інших. Усі ці втікачі і колаборанти зараз в паніці, погано сплять, жахаються власної тіні, збільшують охорону і шукають "безпечні бункери" замість того, щоб ходити по ефірах та займатися іншою антиукраїнською діяльністю,

– пише Черненко.

Екснардеп посилається на досвід "Моссаду" та ОУН.

"Саме так і діяв ізраїльський "Моссад", який знаходив і ліквідовував ворогів єврейського народу по усьому світу, особливо не переймаючись тим, що скажуть інші. Добре відомі "атентати", які практикувала Організація Українських Націоналістів в 30 – 40-х роках минулого століття. В ОУН був свій список зрадників та катів, що підлягали ліквідації. Тому "список Малюка" цілком в історичних традиціях українських визвольних змагань", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ опублікувала фото від джерел в СБУ з місця ліквідації зрадника Іллі Киви.