Відповідний коментар опублікувала пресслужба Служби безпеки України 11 грудня.
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СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема й тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їхнім пособникам,
– ідеться в повідомленні.
Відповідь наздожене усіх зрадників
Там також зауважили, що очільник розвідки неодноразово підкреслював, що вороги України обов'язково будуть відповідати за свої злочини "і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі".
І мовляв, ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова.
"А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої перемоги!", – додали в СБУ.
Головне про ліквідацію Киви
- Зрадника України Іллю Киву знайшли мертвим 6 грудня у Підмосков'ї. Джерела 24 Каналу повідомили, що смерть зрадника – це успішна операція СБУ.
- Його застрелили зі стрілецької зброї. Згодом російські слідчі підтвердили, що на тілі ексдепутата виявили два отвори від куль. Киву вбили під час прогулянки.
- Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у день смерті Киви повідомив, що "така доля чекає на кожного зрадника України.
- 11 грудня в СБУ поділилася ексклюзивними кадрами з місця ліквідації російського колаборанта.