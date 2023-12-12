Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя активизацию захватчиков. По его словам, Угледарское направление давно мешает врагу.

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"На сегодня россияне стягиваются в Волновахский район и на север Мариупольского – Никольской части. Там рядом Угледар с одной стороны, а с другой – Марьинка неподалеку", – отметил Андрющенко.

Вполне возможно, что оккупанты будут усиливать давление на Марьинку или будут готовиться к наступлению на еще одном направлении – Угледарском.

Оккупанты заморозили строительство железной дороги

В конце сентября Андрющенко сообщил, что россияне хотят запустить железную дорогу на оккупированных территориях. Таким способом они планировали решить логистические проблемы, возникшие после серии успешных ударов по Крымскому мосту.

В настоящее время стало известно, что враг остановил работы из-за риска ухудшения ситуации на Угледарском направлении, учитывая бои в Марьинке.

Именно риск боевых действий возле Угледара останавливает возможность им построить эту обходную логистику на случай разрушения Крымского моста,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

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