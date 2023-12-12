Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя активизацию захватчиков. По его словам, Угледарское направление давно мешает врагу.
Вашему вниманию Странное перемещение через Мариуполь: куда россияне перебрасывают технику с новой маркировкой
"На сегодня россияне стягиваются в Волновахский район и на север Мариупольского – Никольской части. Там рядом Угледар с одной стороны, а с другой – Марьинка неподалеку", – отметил Андрющенко.
Вполне возможно, что оккупанты будут усиливать давление на Марьинку или будут готовиться к наступлению на еще одном направлении – Угледарском.
Оккупанты заморозили строительство железной дороги
В конце сентября Андрющенко сообщил, что россияне хотят запустить железную дорогу на оккупированных территориях. Таким способом они планировали решить логистические проблемы, возникшие после серии успешных ударов по Крымскому мосту.
В настоящее время стало известно, что враг остановил работы из-за риска ухудшения ситуации на Угледарском направлении, учитывая бои в Марьинке.
Именно риск боевых действий возле Угледара останавливает возможность им построить эту обходную логистику на случай разрушения Крымского моста,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Какая ситуация на Востоке: последние новости
- Враг до сих пор пытается захватить Авдеевку в Донецкой области. Теперь продолжаются бои за коксохимический завод, но оккупанты лишь несут большие потери.
- Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили украинские позиции на Востоке Украины. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ознакомил их с ситуацией в регионе.
- К слову, украинские военные установили государственный флаг на одном из терриконов возле Горловки. Город на Донетчине оккупирован еще с 2014 года.