Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко назвал 24 Каналу город, куда двигаются российские колонны. А также предположил, смогут ли россияне построить железнодорожное сообщение в Мариуполе до конца 2023 года.
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Куда оккупанты передислоцируют солдат
По словам Андрющенко, даже несмотря на сложные погодные условия, россияне перебрасывают войско на необычное направление. Колонны двигались из района Запорожья через Мариуполь в сторону Новоазовска. Скорее всего, конечная точка оккупантов – Бахмут.
Достаточно большая колонна. Отдельное подразделение в сопровождении полиции. То есть это не "сборная солянка", отведенная с линии фронта. Соответственно, происходит перебрасывание,
– объяснил советник мэра Мариуполя.
Также в последнее время активизировалась вражеская авиация над Мариуполем и Мариупольским районом. Оккупанты курсируют по странной траектории – делают круг между Мариуполем и Бердянском. Похоже, что россияне занимаются патрулированием.
Какая ситуация со строительством железной дороги
Как рассказал Андрющенко, российские захватчики продолжают строить новое железнодорожное сообщение с Мариуполем. Погодные условия и боевые действия в районе Угледара создают определенные риски для россиян. Оккупантам осталось несколько километров, чтобы врезаться из ветки Ростовской области в ветку Мариуполь – Волноваха. Предположительно, строительство железной дороги враг завершит весной 2024 года.
Андрющенко о передислокации россиян на Мариупольском направлении: смотреть видео
Также российские захватчики уже приступили к строительству другой железнодорожной ветви. Сообщение будет проходить от Акимовки в Ростов через Бердянск и Мариуполь.
Наконец западные СМИ поняли, что речь идет о двух разных ветвях. Отслеживать сегодня очень сложно, потому что очень плотно охраняется. С начала Авдеевского наступления сильно усилили все контрпартизанские мероприятия, поэтому есть определенные проблемы с фиксацией на месте, но нам удается кое-что узнавать,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Предположим, оккупанты как можно скорее хотят построить две новые железнодорожные ветви, чтобы обезопаситься на случай, если Силы обороны Украины уничтожат Крымский мост.
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