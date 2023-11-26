Рядом с ними оставили интересный символ, что показывает – оккупантам на украинских территориях точно не рады. Внезапные смерти стали лишь закономерностью.
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Оккупанты внезапно умерли
В женском партизанском движении "Злая Мавка", действующем на оккупированных украинских территориях, сообщили, что за последние несколько дней в Мариуполе загадочно погибли 6 оккупантов.
Известно, что двое были застрелены прямо на улице – одним из них был российский офицер. Четверо других оккупантов нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Интересно, что возле них оставили характерный символ.
Рядом с телами был найден портрет Владимира Путина. На нем кровью одного из погибших было написано: "Идите",
– сообщили в партизанском движении.
ФСБ сразу пообещало, что найдут и накажут виновных даже при том, что они очень хорошо подготовлены. Однако партизаны подчеркнули, что их могут найти первыми.
Партизанское движение
- Партизаны нашли базу российских военных в Горловке, которая была размещена в профилактории. Координаты соответствующего объекта уже сообщили соответствующим лицам
- Агентам движения "Атеш" в Крыму удалось снять на камеру передвигавшихся просто российских военных на общественном транспорте. Они даже не подозревали, что прямо за их спинами находятся партизаны.
- Также на днях партизаны совершили вылазку на базу специального моторизованного полка россиян в Москве. "Атеш" предупредили оккупантов, что будут продолжать собирать информацию и готовиться к проведению диверсий.