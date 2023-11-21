Специально ко Дню десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины 24 Канал пообщался с бойцом с позывным "Маэстро". Парень рассказал нам о своем решении присоединиться к ВСУ, службе в 80 ОДШБр и боевых достижениях.

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Как решил присоединиться к ВСУ

После окончания школы Николай учился в училище, а затем уехал за границу на работу. Там он и встретил начало полномасштабного вторжения России. Но потом вернулся на Родину и решил вступить в Вооруженные Силы Украины.

Парню пришлось подписывать контракт. Из-за возраста и отсутствия какого-либо опыта военной службы его просто не могли мобилизовать. К такому решению крайне отрицательно отнеслись родные Николая.

Родители не хотели, чтобы я шел в армию. Но я тогда все решил для себя и морально настроился. Пути назад уже не было,

– вспоминает "Маэстро".

Свой позывной боец получил еще в учебном центре. Его возникновение очень интересно – так парня прозвали за то, что много говорил во сне, а иногда даже пел.

Парень мог самостоятельно выбрать, к какому подразделению хотел присоединиться. Он выбрал именно 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду, ведь в то время в ней проходили службу многие его знакомые, от которых слышал положительные отзывы. Так же и своим знакомым сейчас советует присоединяться к львовским десантникам.

У меня сейчас немало знакомых уже в учебных центрах. Я всем советую, чтобы шли к нам. Здесь действительно хорошо. Поэтому, надеюсь, многие мои знакомые скоро тоже будут здесь,

– рассказывает военный.

Штурм – это сложная наука

Николай признается, что ему лично штурмовые действия ближе по душе, чем пребывание в обороне. Мол, в постоянном движении даже банально интереснее. Впрочем, штурм – это всегда сложно.

Здесь нужно все тщательно обдумывать. Даже прийти на позицию перед началом работы – сложно. Сидеть и ждать момента, когда можно начинать штурм – тоже сложно. В общем весь процесс очень сложный,

– рассказывает штурмовик.

Через несколько месяцев службы Николай уже стал командиром штурмовой группы. Это придает ответственности за жизнь и здоровье подчиненных, а перед командованием – за выполнение боевых задач.

В частности, сложным процессом является планирование штурмовой операции. По мнению военного, это даже сложнее, чем реализация – без удачного планирования невозможно реализовать ни одну операцию.

Штурм, снятый на камеру "Маэстро": смотрите видео

Брал в плен российского мэра

В сентябре 2023 года во время зачистки окрестностей Клещеевки группа "Маэстро" взяла в плен бывшего мэра российского города Чайковское Алексея Третьякова, воевавшего в составе оккупационной армии России. Тогда кадры с допросом россиянина облетели украинские СМИ.

Это было во время одного из штурмов. Бойцы 80 бригады провели его, а вечером обеспечили прикрытие для побратимов-саперов, чтобы они заминировали передний край освобожденной территории.

Мы сидим, так тихо. Тут вдруг позади нас что-то ползает. Оборачиваемся, а там действительно кто-то ползет. Спрашиваем, кто там, а он молчит. Говорю: "ты русский?". Отвечает: "Что?". Еще раз спрашиваю: "Ты русский?" Он отвечает: "Да",

– рассказывает военный.

После этого штурмовики взяли россиянина в плен, обеспечили до конца прикрытие саперам и уже с пленником успешно откатились назад. Уже после этого пленник сам стал рассказывать украинским военным, что он был мэром одного из российских городов.

Российский экс-мэр в плену ВСУ: смотрите видео

Во время этого же штурма и украинским военным предлагали сдаться в плен. Побратимы с помощью дронов увидели рядом живую силу врага и по рации предупредили о них штурмовиков.

Мы сперва их не видели, но потом они начали переходить, и мы их увидели. Мы начали "насыпать" в том направлении, и я слышу, как они что-то кричат. Из-за стрельбы я не услышал, что они кричали. Я им кричу: "Сдавайся". А они в ответ: "Ты сам сдавайся",

– вспоминает с улыбкой "Маэстро".

Тогда на адреналине во время боя каких-то мыслей о сдаче в плен не возникало. Боец рассказывает: мысли на тот момент были совсем о другом, но такое "предложение" расслышал хорошо.

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Придется ли воевать всем

Николай уверяет, что очень бы не хотел, чтобы всем украинцам пришлось воевать. Впрочем, уверен: война будет продолжаться еще некоторое время.

Поэтому, я думаю, что побывать здесь успеют все. Потому как некоторые ребята здесь с первых дней полномасштабной войны. Их нужно заменить,

– подчеркивает военный.

Он советует тем, кто до сих пор на гражданке, готовиться к возможной военной службе. Ведь если мы не приложим максимум усилий, чтобы победить врага, воевать придется нашим детям.

80 ОДШБр в войне с Россией

Свой боевой путь в российско-украинской войне 80 отдельная десантно-штурмовая бригада начала с 2014 года. Весной 2014 года бригаду одной из первых подняли для отражения российской агрессии.

Военнослужащие 80 бригады приняли участие в первом бою войны на Донбассе – 13 апреля 2014 года под Семеновкой. Впоследствии бойцы бригады участвовали в боях в районе Металлиста, Георгиевки и Лутугиного, Луганского аэропорта, Новосветловки и Хрящеватого. Но главные достижения бригады были уже при полномасштабном этапе войны. Так, бойцы 80 бригады участвовали в:

боях за аэропорт "Гостомель",

обороне Николаева и боях в Херсонской области,

освобождении Изюма во время Слобожанской контрнаступательной операции,

обороне Бахмута,

наступательной операции на Запорожье летом 2023 года,

освобождении Клещеевки Бахмутского района.

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