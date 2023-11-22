Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш", там даже указали точные координаты месторасположения врага.
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"Атеш" разведала место размещения российских войск в Горловке. Наши агенты узнали, где находятся оккупанты в Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Партизаны отметили, что личный состав российской армии разместился в профилактории, его координаты – 48.297055, 37.990780.
Партизаны показали расположение врага в Горловке / Фото движения "Атеш"
В подполье отметили, что движение "Атеш" с каждым днем набирает обороты в Горловке, ведь местные жители "устали от пребывания оккупационных войск в своем городе".
Более того, партизаны заявили, что прилагают максимальные усилия для того, чтобы держать под контролем все виды деятельности врага на Донетчине и максимально быстро информировать украинских военных.
Партизаны показывают базу окупантов: видео
Деятельность движения "Атеш": главное
- Ранее партизаны обнаружили большое место дислокации окупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и оцеплен оборонительными сооружениями.
- Также подполье устроило вылазку на военную базу врага в захваченной Новоалексеевке Херсонской области.