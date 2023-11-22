Госпогранслужба показала новое видео, на котором ударные БПЛА бойцов 10-го отдельного отряда оперативного реагирования (ДОЗОР) ГНСУ на юге Украины наносят урон оккупантам.
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Точными ударами были уничтожены две единицы автомобильной техники, состав боекомплекта. Также повреждены два танка и бронированный автомобиль.
Кроме того, пограничники нанесли урон живой силе врага.
Мощные попадания по позициям врага: видео
Что известно о "ДОЗОР"Это подразделение ГНСУ, которое действует на самых сложных участках границы, где наиболее сосредоточена противоправная деятельность: речь идет и о группах нелегалов и вооруженных контрабандистов, а также потенциальных террористов. С 24 февраля 2022 года отряд активно участвует в борьбе против вооруженной агрессии России.
Актуально о потерях россиян
- По состоянию на 22 ноября, по данным Генштаба, российская армия потеряла уже 320 тысяч окупантов в войне против Украины.
- Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 окупантов, также уничтожено 17 артсистем, 7 танков, 14 ББМ и другую технику.
- В то же время, на Таврическом направлении потери врага в живой силе и бронетехнике выросли.