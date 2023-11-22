Держприкордонслужба показала нове відео, на якому ударні БПЛА бійців 10-го окремого загону оперативного реагування (ДОЗОР) ДПСУ на півдні України завдають втрат окупантам.

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Влучними ударами було знищено дві одиниці автомобільної техніки, склад боєкомплекту. Також пошкоджено два танки та броньований автомобіль.

Окрім того, прикордонники завдали втрат живій силі ворога.

Потужні влучання по позиціях ворога: відео

Що відомо про "ДОЗОР" Це підрозділ ДПСУ, який діє на найскладніших ділянках кордону, де найбільше зосереджена протиправна діяльність: йдеться і про групи нелегалів, і озброєних контрабандистів, а також потенційних терористів. З 24 лютого 2022 року загін бере активну участь у боротьбі проти збройної агресії Росії.

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