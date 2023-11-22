Про це повідомили в партизанському русі "Атеш", там навіть вказали точні координати місцерозташування ворога.

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"Атеш" розвідала місце розміщення російських військ у Горлівці. Наші агенти дізнались, де знаходяться окупанти на Донеччині,

– йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що особовий склад російської армії розмістився у профілакторії, його координати — 48.297055, 37.990780.



Партизани показали розташування ворога в Горлівці / Фото руху "Атеш"

В підпіллі наголосили, що рух "Атеш" з кожним днем набирає обертів у Горлівці, адже місцеві жителі "втомились від перебування окупаційних військ у своєму місті".

Ба більше, партизани заявили, що докладають максимальних зусиль для того, щоб тримати під контролем всі види діяльності ворога на Донеччині та максимально швидко інформувати українських військових.

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