Движение "Атеш" выложило видео, как оккупанты свободно ездят в общественном транспорте в Крыму. Именно в Севастополе ежедневно фиксируют взрывы, последние были 17 ноября.

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Партизаны обнародовали кадры с оккупантами в Севастополе

Наши активисты решили проследить за группой оккупантов в Севастополе,

– написали в "Атеш".

Там отметили, что систематически собирают данные о размещении военных объектов в Крыму, поэтому враг не скроется от их пристального глаза.

Интересно, что российские военные не заметили "скрытую камеру". Они смотрели, работает ли кондиционер и просили открыть окно.

Партизаны "Атеш" сняли поездку оккупантов в Севастополе: смотрите видео

Важно! Если вы готовы поучаствовать в освобождении Крыма – напишите координатору "Атеш" в телеграме @Crimean_coordinator.

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