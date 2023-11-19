Рух "Атеш" виклав відео, як окупанти вільно їздять громадським транспортом у Криму. Саме у Севастополі чи не щодня фіксують вибухи, останні були 17 листопада.

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Партизани оприлюднили кадри з окупантами у Севастополі

Наші активісти вирішили простежити за групою окупантів у Севастополі,

– написали в "Атеш".

Там зазначили, що систематично збирають дані про розміщення військових об'єктів у Криму, тож ворог не сховається від їхнього пильного ока.

Цікаво, що російські військові не помітили "приховану камеру". Вони дивилися, чи працює кондиціонер і просили відкрити вікно.

Партизани "Атеш" зняли поїздку окупантів у Севастополі: дивіться відео

Важливо! Якщо ви готові взяти участь у звільненні Криму – напишіть координатору "Атеш" у телеграмі @Crimean_coordinator.

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