Рух "Атеш" виклав відео, як окупанти вільно їздять громадським транспортом у Криму. Саме у Севастополі чи не щодня фіксують вибухи, останні були 17 листопада.
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Партизани оприлюднили кадри з окупантами у Севастополі
Наші активісти вирішили простежити за групою окупантів у Севастополі,
– написали в "Атеш".
Там зазначили, що систематично збирають дані про розміщення військових об'єктів у Криму, тож ворог не сховається від їхнього пильного ока.
Цікаво, що російські військові не помітили "приховану камеру". Вони дивилися, чи працює кондиціонер і просили відкрити вікно.
Партизани "Атеш" зняли поїздку окупантів у Севастополі: дивіться відео
Новини Криму
- Члени "Атеш" побували у частині Росгвардії в Євпаторії. Вони переконують, що результати не забаряться, адже дізналися про місце та час наради командування частини.
- Після атаки на "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе" проти 13 вересня загинуло не менше чотирьох окупантів. Це двоє моряків із субмарини "Ростов-на-Дону" і моряки з корабля "Мінськ". Російські ЗМІ встановили їхні прізвища, детальніше читайте за посиланням.
- Боєць "Артану" на псевдо "Лютий" розповів деталі рейдів в окупований Крим. Розвідник пояснив: такі операції потрібні, адже тримають ворога у страху та тиснуть на окупантів психологічно.